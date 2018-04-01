По данным СМИ, Германия просит США освободить ее от санкций против России

14:40 | 19.04.2018

Руководство Германии планирует в ближайшее время обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях в отношении России. Как сообщает WSJ со ссылкой на немецких чиновников, министр финансов Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон на этой неделе намерен попросить американские власти вывести немецкие компании из-под действия жестких антироссийских санкций.



Собеседники издания сообщили, что этот же вопрос намерена поднять и канцлер Германии Ангела Меркель, которая должна встретиться с Дональдом Трампом в конце апреля. При этом речь пойдет не о каких-то конкретных компаниях, а обо всем немецком бизнесе.