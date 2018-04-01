Власти Великобритании собираются запретить продажу пластиковых трубочек и ватных палочек

14:27 | 19.04.2018

Власти Великобритании могут запретить продажу пластиковых трубочек, ватных палочек и других одноразовых изделий из пластика уже в 2019 году в рамках кампании по борьбе с загрязнением окружающей среды, пишет газета The Guardian.



Выступить с соответствующим заявлением планирует премьер-министр Британии Тереза Мэй во время встречи глав правительств стран Британского содружества. Она хочет убедить другие государства присоединиться к инициативе.



Одновременно правительство планирует выделить более 60 миллионов фунтов на развитие новых технологий, которые помогут решить проблемы пластиковых отходов, отмечает «Гардиан». Ранее в Британии увеличили цены на пластиковые пакеты, что значительно снизило частоту их использования.