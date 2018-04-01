Две американские крылатые ракеты из Сирии прилетели в Россию

14:22 | 19.04.2018

Две крылатые ракеты, которые не сдетонировали в ходе авиаударов США 14 апреля, были найдены сирийскими военными. Оба снаряда в достаточно хорошем состоянии передали российской стороне, сообщил источник в сирийском военном ведомстве, передает iz.ru. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.



По данным Министерства обороны РФ, в ночь на субботу, 14 апреля, ВМС США, Национальные ВМС Франции и Королевский военно-морской флот Великобритании нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. 105 ракет «Томагавк» были направлены на авиабазу Шайрат, ряд других аэродромов ВВС Сирии, а также научно-исследовательский центр и командный пункт, якобы связанные с химоружием, отмечает gazeta.ru.