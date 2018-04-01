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Россия и мир


14:14 | 19.04.2018

Приме-балерине Большого театра отказали во въезде в США

Российская балерина, прима Большого театра Ольга Смирнова не сможет въехать на территорию США — американские дипломаты отказали ей в визе, передает MK.ru.

Прима-балерина Большого театра должна была выступить в Линкольн-центре в Нью-Йорке, но ей и ее партнеру итальянцу Якопо Тисси отказали в американских визах. «10 апреля было принято решение отказать в выдаче разрешения на пребывание в стране для неэмигрирующего работника», — сообщили в Министерстве внутренней безопасности США, сообщает lenta.ru.

Организаторы выступления считают, что решение, принятое Министерством внутренней безопасности США, может быть политически мотивировано. Отмечается, что отказ был 10 апреля, но известно о нём стало только сейчас, отмечает life.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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