14:08 | 19.04.2018

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства. Как отмечается, премьер-министр, вице-премьеры и члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до формирования нового кабмина, передает russian.rt.com.



Как отмечается, это первая в истории страны отставка правительства из-за вотума недоверия. Ранее в Киргизии парламент проголосовал за выражение недоверия правительству. Это решение поддержал 101 депутат, пять человек высказались против. Представленные в парламенте фракции оппозиции посчитали работу правительства в 2017 году неудовлетворительной, а также не одобрили отчет органа, сообщает gazeta.ru.