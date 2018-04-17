Трамп рассказал о «жесткой схватке американских и российских сил» в Сирии

13:59 | 19.04.2018

Дональд Трамп заявил о «жесткой схватке американских и российских сил» в Сирии несколько недель назад. Об этом он сказал на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.



«Мы уже какое-то время назад об этом говорили: у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими солдатами и русскими. Много людей погибло, и это очень печально», — сказал американский лидер. Трамп также отметил, что относится к России «жестко, как никто».



Как отмечает gazeta.ru, ранее о «стычке русских и американцев в Сирии» заявил и кандидат на должность госсекретаря США Майк Помпео, выступая на слушаниях в Конгрессе. Экс-директор ЦРУ заявил, что «русские встретились с равным противником в Сирии» и отметил, что «несколько сот россиян погибли».