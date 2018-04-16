Бронированный Mercedes Путина выставлен на продажу за 8,5 млн рублей

17:14 | 18.04.2018

Лимузин, на котором передвигался Владимир Путин, выставлен на продажу за 8,5 млн рублей. Объявление размещено на портале auto.ru. Синий бронированный лимузин Mercedes-Benz Pullman W220 S600 с кожаным салоном 2003 года выпуска находится в частной коллекции. Его пробег — 88 тысяч километров. «Автомобиль специального назначения использовался в кремлевском гараже в годы правления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На этом автомобиле он выезжал на официальные и неофициальные встречи», — говорится в объявлении.



Кроме того, продавец заявил, что автомобиль произведён по спецзаказу на заводе. Полная бронекапсула, класс бронирования B7/B7.