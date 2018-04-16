Пассажиров рейса во Внуково эвакуировали из самолета из-за пчел

17:03 | 18.04.2018

Рейс Москва — Симферополь не смог взлететь из аэропорта Внуково из-за разгерметизации контейнеров с пчелами в багажном отделении. Всех пассажиров эвакуировали. Как сообщил официальный представитель авиаперевозчика, из контейнера вылетело около десяти особей специально выведенного вида шмелей, не представляющего опасности для здорового человека. Некоторые очевидцы уверяют, что видели насекомых, летающих у открытого люка багажного отделения.