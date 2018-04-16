Шойгу рассказал о новейшей технике, которую покажут на параде Победы

16:50 | 18.04.2018

В Москве на параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут некоторые новейшие образцы техники, заявил министр обороны Шойгу, передает РИА «Новости».



«Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар», - сказал Шойгу в среду на едином дне военной приемки.



Шойгу добавил, что в состав механизированной колонны войдет более 190 единиц техники, определяющей «современный облик» российской армии.