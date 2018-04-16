Китай признал дефектным авианосец Liaoning, купленный у Украины под названием «Варяг»

16:37 | 18.04.2018

Китай признал дефектным авианосец Liaoning, который был куплен недостроенным у Украины под названием «Варяг» и модернизирован. Об этом сообщает Asia Times.



Китайская промышленность за восемь лет произвела более 1200 технологических элементов в попытках улучшить приобретенный крейсер, однако возможности его усовершенствования оказались ограничены из-за структурных ограничений и «врожденных» дефектов, говорится в статье, передает РИА «Новости».



Кроме того, один из китайских летчиков пожаловался, что совершить посадку на авианосец довольно проблематично. Для этого истребителю J-15 необходимо сбросить вес — оружие и топливо.



Судно официально числится в строю китайского ВМФ с 2011 года.