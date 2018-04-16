Генпрокурор РФ Чайка связал смерть Березовского с его желанием вернуться в Россию

16:30 | 18.04.2018

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о том, что бизнесмен Борис Березовский действовал совместно с британскими спецслужбами, за что и «поплатился жизнью», когда решил вернуться в Россию, передает РИА «Новости».



«Когда он решил вернуться в Россию, то они не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма (в отношении Литвиненко) вернулся в Россию», — заявил генпрокурор.



Березовский был обнаружен мертвым в доме своей бывшей жены в графстве Беркшир 23 марта 2013 года.