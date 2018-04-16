Россия и мир
13:46 | 18.04.2018
В Индии по меньшей мере 21 человек погиб в результате падения грузовика с моста
По предварительным данным, водитель грузовика при выезде на мост не справился с управлением, в результате чего машина с людьми, пробив ограждение, рухнула в обмелевшее русло реки Сон, отмечает «Вести.ру».
© «Вечерние Ведомости»
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