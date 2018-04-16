В Индии по меньшей мере 21 человек погиб в результате падения грузовика с моста

13:46 | 18.04.2018

По меньшей мере 21 человек погиб в результате падения грузовика с моста в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию. Трагический инцидент произошел в 570 километрах от столицы штата, города Бхопал.



По предварительным данным, водитель грузовика при выезде на мост не справился с управлением, в результате чего машина с людьми, пробив ограждение, рухнула в обмелевшее русло реки Сон, отмечает «Вести.ру».