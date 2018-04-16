Белый дом уведомил посольство РФ в США, что новых санкций пока не будет

13:42 | 18.04.2018

Посольство России в США получило уведомление от администрации американского президента Дональда Трампа, что Вашингтон пока не будет вводить новые санкции против Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД России.



Как напоминает Kp.ru, в воскресенье, 15 апреля, постпред США при ООН Никки Хейли пообещала новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено уже на следующий день. По ее словам, ограничительные меры будут касаться компаний, поставлявших технологии в Сирию. Позже стало известно, что решение по новым антироссийским санкциям пока не принято.