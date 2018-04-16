В возрасте 92 лет скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш

13:36 | 18.04.2018

Жена 41-го президента США и мать 43-го главы государства Барбара Буш скончалась в возрасте 92 лет после решения членов ее семьи прекратить продолжительное лечение хронической болезни легких и сердечной недостаточности, передает РБК.



С Джорджем Бушем — старшим она познакомилась в 16 лет во время рождественского бала. Как отмечается, свадьба состоялась в 1945 году. Будучи первой леди США, Барбара Буш занималась продвижением всеобщей грамотности и основала благотворительный фонд Barbara Bush Foundation for Family Literacy, отмечает russian.rt.com.