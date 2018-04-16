В аэропорту Филадельфии при экстренной посадке самолета Southwest Airlines погиб человек

13:28 | 18.04.2018

При экстренной посадке в аэропорту Филадельфии самолета Boeing 737-700 авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего по маршруту Нью-Йорк — Даллас, погиб пассажир, сообщает телеканал NBC.



По данным NBC, у самолета спустя 20 минут после взлета взорвался один из двигателей, после чего обломки выбили иллюминатор воздушного судна, в результате инцидента произошла разгерметизация. Пассажиры самолета рассказали, что одну из женщин, летевших на этом рейсе, затянуло в иллюминатор, однако ее удалось затащить обратно в самолет. Семерым пострадавшим пассажирам была оказана медицинская помощь в аэропорту, госпитализация не потребовалась.



Гибель пассажира стала первой на борту пассажирского самолета авиаперевозчиков США с 2009 года, а для Southwest Airlines — первой за все 50 лет ее истории. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа, отмечает "Интерфакс".