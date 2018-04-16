По данным СМИ, директор ЦРУ Майкл Помпео встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном

12:28 | 18.04.2018

Директор ЦРУ Майкл Помпео во время тайной поездки в КНДР провел встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на источники в администрации президента США. Как пишет издание, поездка состоялась «в течение пасхальных выходных» и стала частью подготовки прямых переговоров Трампа и Ким Чен Ына.



ЦРУ и Белый дом отказались комментировать газете эту информацию, дипломаты северокорейского представительства при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которое является основным каналом передачи сообщений между Вашингтоном и Пхеньяном, также отказались от комментариев, передает РБК.



В настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР. Ранее Трамп планировал встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Президент США сообщал, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи, отмечает РИА «Новости».

