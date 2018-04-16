Роскомнадзор собирается проверить Facebook до конца 2018 года

12:21 | 18.04.2018

Проверка выполнения компанией Facebook требований российского законодательства пройдёт до конца 2018 года. Об этом заявил глава Роскомнадзора Жаров в интервью газете «Известия».



«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов», — сказал он.



Чиновник отметил, что встречается с представителями Facebook примерно раз в полгода. Он призвал не загадывать на отдаленную перспективу и выразил надежду, что его слова о блокировке «станут еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства».