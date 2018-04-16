Офицеры ВМС Украины пригрозили Порошенко возвращением в Крым за квартирами

12:03 | 18.04.2018

Офицеры ВМС Украины, которые в 2014 году покинули Крым, пригрозили президенту страны Петру Порошенко вернуться на полуостров. Группа моряков обратилась к главе государства с открытым письмом, в котором попросила предоставить им жилье взамен оставленного в Крыму служебного жилья и имущества. По словам офицеров, украинские власти не сделали ничего для обеспечения их квартирами, передает kp.ru.



«Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — говорится в письме, подписанном 35 офицерами.



«Надеемся, что руководство государства не останется в стороне от решения вопроса семей военнослужащих и не будет подталкивать военнослужащих ВМС после увольнения в запас вместе с семьями возвращаться в оккупированный Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса», — также говорится в письме.