В Стерлитамаке школьник напал с ножом на одноклассников и учителя и устроил пожар

11:42 | 18.04.2018

18 апреля в Башкирии случилось ЧП: в Стерлитамаке ученик школы № 1 напал с ножом на детей и учительницу. Подросток пытался устроить пожар и поджег класс, в инциденте пострадали трое детей и взрослая учительница, одна из пострадавших девочек, спасаясь от огня, выпрыгнула со второго этажа.



Следователи сообщили, что 17-летний ученик коррекционного класса зашел в кабинет информатики, где был урок у его класса. Подросток ранил ученицу, учителя, а потом разлил горючее вещество и поджег класс. После злоумышленник ранил себя ножом, сообщает «АиФ».



Территория здания оцеплена. На место событий прибыли полицейские, спасатели, врачи, родители школьников. К месту происшествия выехал глава региона Рустэм Хамитов. Занятия в школе отменены, детей отпустили домой.