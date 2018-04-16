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Россия и мир


14:23 | 17.04.2018

Конституционный суд РФ разрешил магистрантам получать отсрочку от армии

Конституционный суд России разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету, сообщает «РИА Новости».

Суд признал не соответствующим Конституции подпункт «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому право на отсрочку предоставляется для получения высшего образования только один раз.

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба обладателя диплома бакалавра, который не смог получить отсрочку для обучения в магистратуре. Житель Татарстана дважды избегал повестки: сначала учась в выпускном классе средней школы, а затем поступив в Мордовский государственный университет. Но в третий раз военкомат ему в отсрочке отказал, ссылаясь на положения закона, отмечает «Эхо Москвы».

© «Вечерние Ведомости»

 


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