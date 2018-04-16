По данным СМИ, Трамп распорядился приостановить введение новых антироссийских санкций

14:14 | 17.04.2018

Президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.



По данным издания, в воскресенье вечером Трамп встретился со своими советниками по национальной безопасности и выразил недовольство тем фактом, что информация о новых санкциях стала достоянием гласности. Он объяснил, что намерен притормозить введение новых ограничений, поскольку сам еще недостаточно их изучил.



Как напоминает gazeta.ru, ранее о возможном введении новых санкций заявила постпред США в ООН Никки Хейли. По ее словам, Вашингтон должен был объявить о введении новых ограничительных мер в этот понедельник. Она подчеркнула, что санкции коснутся компаний, которые поставляли в Сирию технологии, «способствовавшие развитию «химического оружия», передает ФАН.