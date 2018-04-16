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Россия и мир


14:14 | 17.04.2018

По данным СМИ, Трамп распорядился приостановить введение новых антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, в воскресенье вечером Трамп встретился со своими советниками по национальной безопасности и выразил недовольство тем фактом, что информация о новых санкциях стала достоянием гласности. Он объяснил, что намерен притормозить введение новых ограничений, поскольку сам еще недостаточно их изучил.

Как напоминает gazeta.ru, ранее о возможном введении новых санкций заявила постпред США в ООН Никки Хейли. По ее словам, Вашингтон должен был объявить о введении новых ограничительных мер в этот понедельник. Она подчеркнула, что санкции коснутся компаний, которые поставляли в Сирию технологии, «способствовавшие развитию «химического оружия», передает ФАН.

© «Вечерние Ведомости»

 


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