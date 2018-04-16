Эксперты смоделировали последствия ядерного взрыва возле Белого дома в Вашингтоне

13:59 | 17.04.2018

Американские эксперты смоделировали последствия взрыва ядерной боеголовки в самом центре Вашингтона — вблизи Белого дома. Видеоролик появился на канале Science Magazine в YouTube, передает life.ru.



На кадрах моделируется ситуация, когда атомное оружие попало в руки террористов. Согласно сценарию, боевики атакуют столицу Соединенных Штатов. При этом радиация распространяется по Вашингтону с населением в 730 тысяч человек. Показывается степень воздействия радиации на людей. Эксперты включили в ролик информацию о наилучших местах для убежища и способы эвакуации, сообщает riafan.ru.



Расчеты показывают, что в момент взрыва погибают 18 тысяч человек. Спустя 10 минут число жертв достигает уже 90 тысяч человек. Наименьшие шансы на выживание у тех людей, которые оказались в радиусе 1,5 километра от эпицентра взрыва. У остальных жителей столицы шансы остаться в живых зависят от того, какую модель поведения они выберут.