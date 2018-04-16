На выставке похоронной индустрии в Амстердаме показали «капсулу для самоубийств»

13:51 | 17.04.2018

На выставке похоронной индустрии в Амстердаме показали первую «капсулу для самоубийств». Об этом сообщает South China Morning Post.



Изобретателями устройства под названием Sarco стали голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский общественный деятель Филип Ничке, который много лет борется за легализацию эвтаназии. В капсуле можно будет безболезненно умереть, поясняют создатели.



Находящийся внутри человек сначала почувствует головокружение, а затем потеряет сознание. В дальнейшем наступит смерть, рассказал Ничке.



На выставке был представлен макет, действующий образец создадут к концу текущего года.