СМИ сообщили о подготовке Кремля к самым жестким санкциям США

13:39 | 17.04.2018

В Кремле и российском правительстве приготовились к жестким санкциям США. В качестве сценариев рассматриваются действия против госдолга, отключение России от SWIFT, а также ограничительные меры против Сбербанка и ВТБ, сообщает РБК со ссылкой на источники.



По словам собеседника издания, в качестве ответной меры на ограничения в отношении госдолга прорабатывается создание спецбанка для покупки российских облигаций. При этом информация об их покупателях может быть закрыта. В случае отключения от SWIFT внешние расчёты, вероятно, будут проводиться через агентов — так называемые бридж-компании, передает govoritmoskva.ru.



Ранее, 6 апреля, США ввели санкции против семерых бизнесменов-миллиардеров, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.