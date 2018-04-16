Страны «Большой семерки» призвали Россию срочно ответить по «делу Скрипаля»

13:20 | 17.04.2018

Страны «Большой семерки» (G7) опубликовали заявление, призвав Россию срочно ответить на вопросы по инциденту в Солсбери. Сейчас члены G7 согласны с позицией Лондона и говорят о «крайне высокой» вероятности, что именно РФ причастна к отравлению Скрипалей, передает gazeta.ru.



«Мы, министры иностранных дел стран «Большой семерки» — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, — и верховный представитель ЕС едины в том, что самым решительным образом осуждаем атаку, которая состоялась против Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери, Соединенное Королевство, 4 марта 2018 года», — сказано в заявлении.



Как напоминает lenta.ru, отношения России и западных стран серьезно ухудшились после того, как стало известно об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в произошедшем Москву. Российские власти свою причастность к произошедшему отрицают.