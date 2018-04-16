По данным СМИ, США готовят новые торговые меры против Китая

13:17 | 17.04.2018

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант введения новых торговых мер против КНР под предлогом того, что власти Китая затрудняют работу американских IT-компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Как отмечает WSJ, пока окончательно не решено, будет ли документу дан ход.



По данным издания, в США недовольны тем, что американские корпорации, согласно законам КНР, должны создавать совместные предприятия с китайскими предприятиями. Источник газеты рассказал, что Соединенные Штаты готовят официальное заявление с претензиями к Китаю по этому поводу, передает gazeta.ru.