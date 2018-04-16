СМИ сообщили о ракетном обстреле сирийской базы Думайр близ Дамаска

13:13 | 17.04.2018

Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила три ракеты над авиабазой Думайр, расположенной вблизи Дамаска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на СМИ ливанского шиитского движения «Хезболла».



Ранее информационный портал Аль-Масдар, ссылаясь на источник в Вооруженных силах арабской республики, сообщил, что ракеты в сторону САР были выпущены Израилем.



Как напоминает russian.rt.com, чуть более недели назад Израиль наносил удары по Сирии. 9 апреля два истребителя F-15 израильских ВВС атаковали сирийскую авиабазу T4. Как сообщили в Минобороны России, по аэродрому было выпущено восемь управляемых ракет.