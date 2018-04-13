Трамп обвинил помощников в дезинформации по вопросу высылки российских дипломатов

16:45 | 16.04.2018

Президент США Дональд Трамп обвинил своих помощников в дезинформации по поводу общего числа российских дипломатов, которых предполагалось выслать из-за «дела Скрипалей», передает iz.ru.



Как отмечается, Трамп хотел выразить солидарность с европейскими странами, но не брать на себя ведущую роль. Он хотел, чтобы цифры были сопоставимыми. Когда стало известно, что американская сторона выслала 60 дипломатов, а Франция и Германия высылают по четыре дипломата, Трамп «взорвался». Сотрудники администрации обратили его внимание на то, что общее число покинувших страны Европы дипломатов приблизительно 60. «Меня не волнует общее число!» — закричал Трамп, сообщает gazeta.ru.



Трамп обвинил членов администрации в дезинформации по вопросу масштабов высылки дипломатов. «Он очень сильно ругался, было много ругани», — рассказал The Washington Post один из чиновников.