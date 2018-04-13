Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram

16:12 | 16.04.2018

Роскомнадзор добавил мессенджер Telegram в список заблокированных ресурсов. Отмечается, что в ведомство поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership, передает russian.rt.com. Эту информацию Роскомнадзор донес до операторов. Они, в соответствии с законом, должны заблокировать сервис в течение суток.



Как напоминает rg.ru, решение о блокировке Telegram на территории России принял на минувшей неделе Таганский суд города Москвы. Причиной стал отказ администрации мессенджера предоставить ключи ФСБ для расшифровки сообщений пользователей.