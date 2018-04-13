Минфин США в понедельник объявит о новых санкциях против России

15:59 | 16.04.2018

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник, 16 апреля, объявит о введении новых санкций в отношении РФ, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. В эфире телеканала CBS дипломат отметила, что новые антироссийские ограничения связаны с поддержкой Москвой президента Сирии Башара Асада, передает iz.ru.



По словам Хейли, ограничительные меры коснутся компаний, которые поставляли в эту страну технологии, связанные с производством химического оружия.