В сирийской Думе идут бои между силами Асада и боевиками

15:47 | 16.04.2018

В сирийской Думе идут бои между правительственной армией страны и боевиками. Как сообщает РИА «Новости», есть погибшие и раненые. Отмечается, что столкновения произошли в квартале Аль-Рахмани. По словам очевидцев, в одном из зданий этого квартала до освобождения города Дума размещался крупный арсенал противостоящих правительственным силам формирований.