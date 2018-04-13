В Роструде напомнили о двухдневной рабочей неделе в начале мая

15:41 | 16.04.2018

В Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя в РФ будет шестидневной — с понедельника, 23 апреля, по субботу, 28 апреля, включительно, после которой россиян ждут четыре выходных дня подряд по случаю празднования Первомая, а первая рабочая неделя мая продлится всего два дня. «Среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье», — приводит «Интерфакс» сообщение Роструда.



Переносов в связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, не будет. В ведомстве отметили, что праздничный выходной «разделит» рабочую неделю. При этом рабочий день в предпраздничный вторник, 8 мая, согласно Трудовому кодексу, будет короче на один час.