В Минсельхозе предложили запретить производство и продажу сыроподобной продукции

13:42 | 16.04.2018

Министерство сельского хозяйства предложило запретить производство и продажу сыроподобной продукции, пишут «Известия». Речь идёт о продуктах, изготовленных не из молока, — тех, которые содержат от 50 до 100 % растительных жиров, продающихся в магазинах как сыр. В ведомстве считают, что сокращение использования молока на производстве негативно влияет на сельское хозяйство, поэтому оно решило выступить с данной инициативой.