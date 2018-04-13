Арсен Аваков призвал мир учиться у Украины ведению гибридной войны с Россией

13:30 | 16.04.2018

Глава украинского МВД Арсен Аваков рассказал, что Украина в состоянии научить весь мир сопротивлению России в гибридной войне. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне России весь мир должен учиться у нас», — сказал Аваков.



Он добавил, что Россия использует организованную преступность, в частности «воров в законе», для дестабилизации обстановки на Украине.