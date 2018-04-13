В МИД заявили, что РФ не будет затягивать с ответом на санкции США

13:05 | 16.04.2018

Россия не будет затягивать с вопросом принятия законопроекта об ответных мерах на санкции США, заявил замглавы российского МИД Рябков. «Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать, — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий», — цитирует «РИА Новости» дипломата.



Как напоминает НТВ, в пятницу руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия РФ в отношении антироссийской политики США. Законопроект, в частности, предполагает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.