Трамп уже собрал больше 28 млн долларов на кампанию по своему переизбранию

12:53 | 16.04.2018

Более $28 млн на кампанию по своему переизбранию на пост президента США собрал Дональд Трамп, об этом сообщили в комитете по сбору средств в фонд «Сделаем Америку снова великой», передает iz.ru.



По данным комитета по сбору средств фонду «Сделаем Америку снова великой», за первый квартал 2018 года пожертвовали порядка 10 миллионов. По итогам 2017-го комитет располагал 22 миллионами в американской валюте.



Как напоминает «Эхо Москвы», Трамп подал документы в Федеральную избирательную комиссию в день вступления в должность президента. До него так ещё никто не делал.