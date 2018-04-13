Россия и мир
12:32 | 16.04.2018
В Белом доме заявили о намерении вывести американских военных из Сирии
Как напоминает russian.rt.com, в ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии. В Минобороны России сообщили, что Соединённые Штаты и их союзники выпустили более 100 ракет.
© «Вечерние Ведомости»
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