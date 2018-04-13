В Белом доме заявили о намерении вывести американских военных из Сирии

12:32 | 16.04.2018

Американские военные покинут Сирию «настолько быстро, насколько это возможно», как ранее обещал президент США Дональд Трамп, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщает телеканал CВS. «Задачи миссии США не изменились — президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГ и создать условия, которые предотвратят ее возрождение», — говорится в заявлении.



Как напоминает russian.rt.com, в ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии. В Минобороны России сообщили, что Соединённые Штаты и их союзники выпустили более 100 ракет.