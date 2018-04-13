Мило Джуканович победил на выборах президента Черногории

12:23 | 16.04.2018

Социалист Мило Джуканович выигрывает выборы президента Черногории, передает РИА «Новости». По данным Государственной избирательной комиссии страны, обработавшей более 97 % бюллетеней, за Джукановича подано 54 % голосов. Явка черногорцев к избирательным урнам составила около 64 %.



Кандидат от коалиции «Демократический фронт» Младен Боянич получил 34,1 % голосов. За единственную женщину-кандидата Драгиню Вуксанович проголосовали 5,5 % избирателей, сообщает РБК.



Как напоминает gazeta.ru, президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок.