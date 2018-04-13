Кончита Вурст рассказала о своем положительном ВИЧ-статусе

12:17 | 16.04.2018

Австрийский певец Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст — бородатая победительница фестиваля «Евровидение-2014», — заявил о том, что является носителем вируса синдрома иммунодефицита человека (ВИЧ). В своём «Инстаграме» он написал, что пришёл день освободиться и рассказать о заболевании.



По словам Кончиты Вурст, она пошла на это после угроз ее бывшего партнера, угрожавшего самостоятельно рассказать о болезни Вурст. Сама певица отметила, что живет с болезнью уже много лет и не хотела раскрывать свой статус. «Я никому не дам права напугать меня и влиять на мою жизнь таким образом», — подытожила Вурст, передает РБК.



По ее словам, она получает медицинскую помощь в течение многих лет. Вурст также отметила, что чувствует себя хорошо.