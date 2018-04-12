Полиция застрелила напавшего на пекарню в немецком городе Фульда

16:35 | 13.04.2018

Злоумышленник совершил нападение на пекарню, расположенную на Флеммингштрассе в немецком городе Фульда. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции Восточного Гессена.



По имеющимся на сейчас данным, злоумышленник ранним утром в пятницу напал на людей в булочной. В прибывших на вызов полицейских мужчина стал бросать камни и напал на них, предположительно, с дубинкой. Полиция применила огнестрельное оружие, злоумышленник застрелен, передает РИА «Новости».