На Крымском мосту начали наносить разметку на дорожное полотно

16:25 | 13.04.2018

Строители начали наносить разметку на автодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост». Общая протяжённость разметки на переправе составит 117 км.



«Мы наносим горизонтальную дорожную разметку, выполненную из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками, с высоким показателем белизны. Разметка служит ориентиром для водителей, определяя границы их движения по автодороге через Керченский пролив», — сказал начальник участка по нанесению дорожной разметки Павел Матящук.