Россия может прекратить поставки США титана и ракетных двигателей РД-180

16:17 | 13.04.2018

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Рябухин заявил, что в случае принятия законопроекта об ответных мерах России на антироссийскую политику Соединённых Штатов Москва перестанет поставлять США двигатели РД-180, передает russian.rt.com. Кроме того, РФ может перестать экспортировать титан в страны, которые попадут под закон о контрсанкциях.



По словам Рябухина, Россия поставляет США разные редкоземельные металлы, в том числе титан. Он «необходим для технологического цикла производства "Боингов"», уточнил сенатор.