Юристы мессенджера Telegram обжалуют решение о блокировке

15:52 | 13.04.2018

Юристы мессенджера Telegram планируют обжаловать решение Таганского суда Москвы о блокировке сервиса на территории России. По словам стороны защиты, они не участвовали в «фарсе» и будут добиваться отмены решения.



Ранее Таганский суд Москвы решил, что мессенджер Telegram будет заблокирован в России, пока компания не предоставит ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей, передает РИА «Новости».