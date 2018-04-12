В Госдуму внесен законопроект об ответных санкциях РФ против США

15:43 | 13.04.2018

В Госдуму внесен законопроект об ответных санкциях России против США и других стран, присоединившихся к американским санкциям против российских компаний. Его авторами стали председатель Госдумы Володин и руководители всех четырех парламентских фракций, передают «Ведомости».



По словам Володина, необходимо «ответить на хамское поведение» со стороны Вашингтона и отреагировать на создание препон для российского бизнеса. Если законопроект будет одобрен, то правительство РФ сможет вводить политические и экономические санкции против США.



В законопроекте сказано, что правительство сможет ввести запрет или ограничение на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, лекарств (ограничение не может затронуть препараты при отсутствии российских аналогов), алкоголя, табака и других товаров из США или иных государств. Конкретный перечень определит кабинет министров.