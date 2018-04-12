Телеканал CNBC узнал о восьми потенциальных целях США в Сирии

15:27 | 13.04.2018

США рассматривают в качестве возможных целей для ударов в Сирии восемь объектов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник. В их числе называются два сирийских аэродрома, исследовательский центр и объект, связанный с производством химического оружия.



По словам источника, сирийские военные перебросили значительное количество самолетов на аэродромы, контролируемые Россией, в надежде на то, что Вашингтон «не сможет нанести удар по ним». Ранее о том, что сирийская армия начала эвакуировать технику со своих крупнейших авиабаз, в том числе на российскую базу Хмеймим, сообщало издание Le Figaro.



Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, передает gazeta.ru.