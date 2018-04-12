Суд в Паттайе предъявил обвинения Алексу Лесли и Насте Рыбке и заключил их под стражу

15:11 | 13.04.2018

Суд в Паттайе предъявил обвинения Александру Кириллову (Алексу Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальном секс-тренинге и заключил их под стражу. Об этом сообщает РИА «Новости».



Обвинения участникам нелегального «секс-тренинга» предъявлены по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления и организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы, передает iz.ru.



Помимо дела о предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы, Вашукевич и Кириллов обвиняются в нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности, слушание по этому делу состоится 17 апреля, отмечает РБК.