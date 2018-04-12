СМИ сообщили, что у президента США Дональда Трампа есть внебрачный ребенок

12:13 | 13.04.2018

Бывший привратник Trump World Tower в Нью-Йорке Дино Саджудин рассказал, что у президента США Дональда Трампа есть внебрачный ребенок. Он передал эту информацию таблоиду National Enquirer за 30 тысяч долларов. Статья в издании так и не вышла, но само соглашение, заключенное со швейцаром, просочилось в СМИ, сообщает New York Post.



«Сегодня я с удивлением узнал, что конфиденциальное соглашение, которое я заключил с American Media о президенте Трампе, попало в прессу», — сказал Саджудин. Также он ещё раз подтвердил сообщения об интимных похождениях хозяина Белого дома и внебрачном ребёнке Трампа, передает life.ru.



Отмечается, что владелец компании American Media, которой принадлежит National Enquirer, Дэвид Пекер является другом Дональда Трампа. При этом в Администрации Президента РФ все истории об интимных связях главы Белого дома называют фальшивками.