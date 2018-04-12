Разработчик «Новичка» объяснил выздоровление Сергея и Юлии Скрипаль

10:24 | 13.04.2018

Химик Вил Мирзаянов, который называет себя разработчиком нервно-паралитического вещества «Новичок», объяснил выздоровления Сергея и Юлии Скрипаль английским туманом, передает РБК.



По словам Мирзаянова, эффективное применение «Новичка» возможно только в сухом климате. В начале марта в Англии очень влажный воздух, а это способствует разложению вещества. Предположительно, газ был растворен в желе, которым намазали дверную ручку дома Скрипаля. За это время концентрация вещества снизилась, и оно не повлекло мгновенную смерть, сообщает «Интерфакс».



«Недостаток этой серии «Новичков» в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе. Только идиоту может прийти в голову такая мысль — это была большая ошибка», — сказал он.



Как напоминает РИА «Новости», ОЗХО опубликовала в четверг доклад о веществе, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эксперты засекретили название токсичной субстанции, но заявили, что результаты анализов подтверждают выводы Лондона о природе этого вещества.