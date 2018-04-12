Президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения по Сирии

10:13 | 13.04.2018

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии и продолжает рассматривать ряд вариантов ответа на возможную химатаку в сирийской Думе, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



«Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не принято. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами. Президент позднее поговорит с президентом [Франции Эммануэлем] Макроном и премьер-министром [Великобритании Терезой] Мэй сегодня вечером», — заявила Сандерс.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном военном ответе Вашингтона на предполагаемое применение Дамаском химоружия в сирийской Думе, напоминает iz.ru.