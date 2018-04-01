Песков заявил, что в графике Путина нет телефонного разговора с Трампом

16:34 | 12.04.2018

Телефонные переговоры между президентами России и США Путиным и Трампом по поводу возможных ударов по Сирии не запланированы, заявил официальный представитель Кремля Песков, сообщает РБК.



«Пока разговора телефонного с президентом США Трампом в графике у президента нет. Эта тема между Москвой и Вашингтоном не поднималась, не инициировалась никем», — сказал Песков.